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Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь семь раз, ранен военный

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 08:15
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь семь раз, ранен военный Фото: на Донбассе за сутки 7 обстрелов (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 9 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Всего боевики совершили шесть обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, неподалеку от поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки - обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зайцевое, оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток боевики стреляли один раз вблизи Майорска. Ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за предыдущие сутки, 9 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела погиб военный.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что сообщения, распространенные Российской Федерацией о якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности.

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