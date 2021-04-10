Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь семь раз, ранен военный

В течение прошлых суток, 9 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС .

Всего боевики совершили шесть обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, неподалеку от поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки - обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зайцевое, оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток боевики стреляли один раз вблизи Майорска. Ни один украинский военный не пострадал.