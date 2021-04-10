Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь семь раз, ранен военный
В течение прошлых суток, 9 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 7 раз нарушили перемирие. Ранения получил один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Всего боевики совершили шесть обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2.
В частности, неподалеку от поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки - обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Кроме того, в направлении населенного пункта Зайцевое, оккупанты произвели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток боевики стреляли один раз вблизи Майорска. Ни один украинский военный не пострадал.
Напомним, за предыдущие сутки, 9 апреля, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела погиб военный.
Ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что сообщения, распространенные Российской Федерацией о якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности.