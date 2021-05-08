ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля

Новина українською → Харьков, Суббота 08 мая 2021 15:40
Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля Фото: погиб боец ООС, получивший ранение в конце апреля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", - информируют в центре.

Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже - в Харьков.

Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля"Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - указано в сообщении.

Напомним, 7 мая стало известно, что во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.

Позавчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".

Также два дня назад смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс гибель ООС
NEWS
В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения: что известно
В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена