Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля

В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", - информируют в центре.

Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже - в Харьков.

"Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - указано в сообщении.