Умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля
В субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.
"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавской области - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил", - информируют в центре.
Бойцу ООС оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмуте, а позже - в Харьков.
"Сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - указано в сообщении.
Напомним, 7 мая стало известно, что во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко.
Как писало РБК-Украина, 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.
Позавчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".
Также два дня назад смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.