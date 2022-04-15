До Києва щодня повертає до 50 тисяч осіб, - КМДА

Щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали зі столиці. На в'їзді в місто утворилися черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколу Поворозника.

"Кожен день повертається велика кількість (жителів - ред.), ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щодня", - сказав Поворозник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, у зв'язку з масовим поверненням киян у місті виникають транспортні проблеми. Представник КМДА зазначив, що в столиці зводяться оборонні споруди і блокпости, що ускладнює пересування.

Поворозник додав, що в Києві немає проблем з харчовими продуктами і товарами першої необхідності.