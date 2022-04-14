В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны назвали причину

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что возвращаться в Киев еще рано. В частности, она попросила жителей города подождать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Маляр.

"Динамика событий ближайшие недели будет показательной. Держим строй!"- написала она.

Она рассказала, по состоянию на сейчас сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открываются торговые центры и ЦУМ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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