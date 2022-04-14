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В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны назвали причину

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 14:27
В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны назвали причину В Киев еще рано возвращаться (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что возвращаться в Киев еще рано. В частности, она попросила жителей города подождать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Маляр.

Она рассказала, по состоянию на сейчас сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

"Динамика событий ближайшие недели будет показательной. Держим строй!"- написала она.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открываются торговые центры и ЦУМ.

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