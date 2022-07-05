Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну: кому по ней можно ехать

На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Новый логистический маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя городами.

Работать переправа будет с 5:00 до 21:00. Ориентировочно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщения Чернигов – Киев по-прежнему будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

В Укравтодоре также сообщили, что в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигова был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки.