Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну: кому по ній можна їхати

На трасі Київ-Чернігів відкрили понтонну переправу через річку Десна. Тимчасовий міст розрахований на транспорт вагою до 10 тонн. Новий логістичний маршрут дозволить розвантажити існуючі транспортні коридори між двома містами.

Працювати переправа буде з 5: 00 до 21: 00. Орієнтовно раз на тиждень проїзд закриватиметься на регламентні роботи. Для великовагових і великогабаритних транспортних засобів сполучення Чернігів-Київ як і раніше буде здійснюватися по дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

В Укравтодорі також повідомили, що у зв'язку з руйнуванням двох великих мостів через річку Десна біля Чернігова тривалий час пряме найкоротше сполучення з Києвом було розірвано. Перший міст на об'їзній Чернігова був підірваний наприкінці лютого для стримування наступу окупаційних військ. Другий міст на під'їзді до Чернігова в кінці березня був зруйнований в результаті ворожого авіабомбардування.