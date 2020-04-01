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Киев не будет открывать продуктовые рынки

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:11
Киев не будет открывать продуктовые рынки
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В столице открыто достаточно магазинов и супермаркетов

На время карантина в Киеве не будут открываться продуктовые рынки. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в столице нет проблем с нехваткой продуктов в магазинах и супермаркетах.

"Тем, кто будет обсуждать тему открытия рынков, отмечу - Киев не будет открывать рынки. Это произойдет только в условиях улучшения ситуации в столице. Работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что эпидемия коронавируса в китайском Ухане началась именно с одного из местных рынков.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины разрешило работу продуктовых рынков при условии соблюдения карантинных мер. В частности, это должен быть официальный рынок, который может обеспечить плотность не более одного человека на 20 квадратных метров. При этом персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты.

Также стало известно, что украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины.

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