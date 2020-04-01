Київ не буде відкривати продуктові ринки

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У столиці відкрито достатньо магазинів та супермаркетів

На час карантину в Києві не будуть відкриватися продуктові ринки. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в столиці немає проблем з нестачею продуктів в магазинах і супермаркетах.

"Тим, хто буде обговорювати тему відкриття ринків, зазначу - Київ не буде відкривати ринки. Це станеться тільки в умовах поліпшення ситуації в столиці. Працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає", - заявив Кличко.

Він також підкреслив, що епідемія коронавірусу в китайському місті Ухань почалася саме з одного з місцевих ринків.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України дозволило роботу продуктових ринків за умови дотримання карантинних заходів. Зокрема, це повинен бути офіційний ринок, який може забезпечити щільність не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. При цьому персонал ринків і покупці повинні носити засоби індивідуального захисту.

Також стало відомо, що українцям з коронавірусом дозволили виходити в аптеки і магазини.