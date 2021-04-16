UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев не будет отключать воду после отопительного сезона. Испытание сетей отложили

Автор: РБК-Украина

После завершения отопительного сезона Киев пока не будет отключать горячую воду. Испытания тепловых сетей отложили на месяц.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с учетом продления локдауна в Киеве, дистанционного обучения в школах и прочего гидравлические испытания теплосетей начнутся после 4 мая. Также он отметил, что сегодня в столице полностью завершился отопительный сезон.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам, учитывая режим их работы в период локдауна", - добавил Кличко.

Отметим, отопительный сезон в Киеве изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания подачу тепла начали отключать только с 10 числа.

Напомним, ранее сообщалась, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры на Пасху и майские праздники. В частности, городская комиссия готовит дополнительные меры.

Кличко также отметил, что ослабление локдауна будет зависеть от заполненности коек для пациентов с COVID в больницах столицы. Пока что говорить об улучшении ситуации рано, число новых случаев не снижается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевотопительный сезонвода
Читайте также
В КГГА обновили карту бомбоубежищ столицы
Прогноз погоды