Київ не відключатиме воду після опалювального сезону. Випробування мереж відклали

За його словами, з урахуванням продовження локдауна в Києві, дистанційного навчання у школах та іншого гідравлічні випробування тепломереж почнуться після 4 травня. Також він зазначив, що сьогодні в столиці повністю завершився опалювальний сезон.

"Лікарні, дитячі садки і школи відключають за індивідуальним замовленням, враховуючи режим їх роботи в період локдауна", - додав Кличко.

Зазначимо, що опалювальний сезон у Києві спочатку мав закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання подачу тепла почали відключати тільки з 10 числа.