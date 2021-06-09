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Киев в ближайший час накроет непогода: возможны град и сильный ветер

Автор: РБК-Украина

В среду, 9 июня, в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ближайший час в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Также местами возможен град.

Синоптики также предупредили о сильном ветре до 15-20 м / с.

Непогода в Киеве продержится до конца суток.

Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 10-11 июня.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины.

Добавим, что сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью. В то же время, температура воздуха будет высокой.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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