Київ найближчої години накриє негода: можливі град і сильний вітер

У середу, 9 червня, в Києві та області очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики також попередили про сильний вітер до 15-20 м / с.

Найближчої години в Києві та Київській області очікується гроза. Також місцями можливий град.

Нагадавши, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер-п'ятницю, 10-11 червня.

Крім того, штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Додамо, що сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от у східних - триватиме ще й вночі. У той же час, температура повітря буде високою.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.