Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 9 июня, будет дождливой. Кроме того, по всей территории страны ожидаются грозы.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

Сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью.

В то же время, температура воздуха будет высокой. По Украине сегодня прогнозируют +23-25 градусов днем. Теплее всего будет в западных областях - там воздух прогреется до +26 градусов.

Ночью отметки термометров опустятся в среднем до +13-15 по всей стране.

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет идти дождь с грозами. Однако днем прогнозируют тепло до +25 градусов.

Ночью похолодает до +13-15 градусов.