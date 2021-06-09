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Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Среда 09 июня 2021 08:00
Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине сегодня прогнозируют дождь и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Погода в Украине сегодня, 9 июня, будет дождливой. Кроме того, по всей территории страны ожидаются грозы.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

Сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью.

В то же время, температура воздуха будет высокой. По Украине сегодня прогнозируют +23-25 градусов днем. Теплее всего будет в западных областях - там воздух прогреется до +26 градусов.

Ночью отметки термометров опустятся в среднем до +13-15 по всей стране.

Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодняПогода в Киеве

В столице сегодня также будет идти дождь с грозами. Однако днем прогнозируют тепло до +25 градусов.

Ночью похолодает до +13-15 градусов.

Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, град и шквалы.

Напомним, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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