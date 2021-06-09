Киев в ближайший час накроет непогода: возможны град и сильный ветер
В среду, 9 июня, в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.
В ближайший час в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Также местами возможен град.
Синоптики также предупредили о сильном ветре до 15-20 м / с.
Непогода в Киеве продержится до конца суток.
Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 10-11 июня.
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины.
Добавим, что сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью. В то же время, температура воздуха будет высокой.
Ранее сообщалось, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.