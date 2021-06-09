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Київ найближчої години накриє негода: можливі град і сильний вітер

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Києва, Середа 09 червня 2021 17:44
Київ найближчої години накриє негода: можливі град і сильний вітер Фото: у Києві в найближчу годину погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 9 червня, в Києві та області очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найближчої години в Києві та Київській області очікується гроза. Також місцями можливий град.

Синоптики також попередили про сильний вітер до 15-20 м / с.

Негода в Києві протримається до кінця доби.

Нагадавши, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер-п'ятницю, 10-11 червня.

Крім того, штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Додамо, що сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от у східних - триватиме ще й вночі. У той же час, температура повітря буде високою.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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