Київ найближчої години накриє негода: можливі град і сильний вітер
У середу, 9 червня, в Києві та області очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.
Найближчої години в Києві та Київській області очікується гроза. Також місцями можливий град.
Синоптики також попередили про сильний вітер до 15-20 м / с.
Негода в Києві протримається до кінця доби.
Нагадавши, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер-п'ятницю, 10-11 червня.
Крім того, штормове попередження оголошено у всіх областях України.
Додамо, що сьогодні очікуються опади по всій території країни. У більшості областей дощ почнеться вдень, а от у східних - триватиме ще й вночі. У той же час, температура повітря буде високою.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.