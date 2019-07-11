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Київ у найближчі години накриє гроза

Новини » Суспільство    11.07.2019 - 19:48
Київ у найближчі години накриє гроза
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві та області у найближчі години і до кінця доби очікуються грози

Погода в Києві найближчим часом погіршиться, зокрема, в столиці очікуються грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, в Києві і Київській області в найближчі години і до кінця доби 11 липня очікуються грози.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні по всій території країни короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягне +18 +21, а вночі очікується +10 +13. Зокрема, в Карпатах вночі температура повітря впаде до +2.

Відзначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко спека в Україну повернеться 20-21 липня. Очікується підвищення температури повітря до +26 +29.

Також синоптик зазначає, що сьогодні збережеться холодна повітряна маса, що принесе похолодання в Україну. Вона попереджала про зниження нічної температури повітря до +8.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні у Вінницькій, Рівненській, Черкаській, більшості районів Запорізької, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Луганської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Завтра в Україні очікується потепління Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
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