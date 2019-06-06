Киев в ближайшие часы накроет гроза

Погода в Украине: в Киеве в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в ближайшие три часа и до конца дня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также, управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. На природе следует:

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов; на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

Напомним, сегодня в Украине погода будет дождливой, местами град и шквалы 15-20 м/с. В большинстве областей местами ожидаются грозы. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.