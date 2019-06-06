Киев в ближайшие часы накроет гроза

Гроза сохранится до конца дня
Погода в Украине: в Киеве в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, в ближайшие три часа и до конца дня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Также, управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. На природе следует:
Во время грозы нельзя:
Напомним, сегодня в Украине погода будет дождливой, местами град и шквалы 15-20 м/с. В большинстве областей местами ожидаются грозы. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.