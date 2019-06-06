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В Украине завтра ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    06.06.2019 - 14:59
В Украине завтра ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных, Житомирской и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 7 июня, будет дождливой, в некоторых областях ожидаются град и шквалы, температура воздуха +30 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 7 июня в западных, Житомирской и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются значительные дожди. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории страны местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью составит +14 +19 градусов, а днем - ​+​25 +30. В западных областях температура воздуха составит  +22 +27.

В Украине завтра ожидаются дожди и грозы

Напомним, сегодня в Украине погода будет дождливой, местами град и шквалы 15-20 м/с. В большинстве областей местами ожидаются грозы. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.

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