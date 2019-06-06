Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большинстве областей - местами грозы, в центральных и западных областях - местами град

Погода в Украине 6 июня будет дождливой, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Как сообщается, в большинстве областей - местами грозы, в центральных и западных областях - местами град и шквалы 15-20 м/с. В частности, 6-8 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного стока.

Отметим, сегодня в Украине погода будет преимущественно дождливой, температура воздуха днем поднимется до +33 градусов. В Киеве дневная температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, ночью от +17 до +19. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Температура воздуха в Украине в четверг составит +25 +30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23 +27 градусов.

Добавим, Гидрометцентр прогнозировал, что 6 июня, погода ухудшится, буде объявлено штормовое предупреждение. В столице 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Максимальная температура воздуха достигнет +27 +28 градусов.