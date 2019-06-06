Київ у найближчі години накриє гроза

Гроза збережеться до кінця дня
Погода в Україні: у Києві в найближчі три години очікується гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, в найближчі три години і до кінця дня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).
Також, управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поведінки під час грози. На природі слід:
Під час грози не можна:
Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде дощовою, місцями град і шквали 15-20 м/с. В більшості областей місцями очікуються грози. Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.