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"Киев-Баскету" засчитали техническое поражение за неявку на матч с итальянской "Реджаной"

Автор: Андрей Вырва

Украинскому клубу "Киев-Баскет" засчитано техническое поражение за неявку на перенесенный матч 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против итальянской "Реджаны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

Игра должна была состояться в Италии сегодня, но киевляне еще вчера сообщили, что не улетят на матч. Причиной стало малое количество игроков, которые остались в расположении украинского клуба. По словам главного тренера команды, на вчерашней тренировке было всего пять баскетболистов.

Как сообщает сайт ФИБА, учитывая обстоятельства и в соответствии с регламентом, "Реджане" присудили победу со счетом 20:0.

Таким образом, итальянский клуб, ранее обеспечивший себе победу в группе, завершил второй этап, имея пять побед в шести матчах. "Киев-Баскет" финишировал четвертым в группе, одержав две победы в шести играх.

Напомним, что украинский баскетболист Святослав Михайлюк не спас "Торонто" в матче НБА против "Нью-Орлеана".

Также сегодня состоится матч футбольной Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом", анонс матча можете прочитать на сайте.

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Баскетбол