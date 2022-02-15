"Киев-Баскету" засчитали техническое поражение за неявку на матч с итальянской "Реджаной"

Украинскому клубу "Киев-Баскет" засчитано техническое поражение за неявку на перенесенный матч 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против итальянской "Реджаны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.
Игра должна была состояться в Италии сегодня, но киевляне еще вчера сообщили, что не улетят на матч. Причиной стало малое количество игроков, которые остались в расположении украинского клуба. По словам главного тренера команды, на вчерашней тренировке было всего пять баскетболистов.
Как сообщает сайт ФИБА, учитывая обстоятельства и в соответствии с регламентом, "Реджане" присудили победу со счетом 20:0.
Таким образом, итальянский клуб, ранее обеспечивший себе победу в группе, завершил второй этап, имея пять побед в шести матчах. "Киев-Баскет" финишировал четвертым в группе, одержав две победы в шести играх.
Напомним, что украинский баскетболист Святослав Михайлюк не спас "Торонто" в матче НБА против "Нью-Орлеана".
Также сегодня состоится матч футбольной Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом", анонс матча можете прочитать на сайте.