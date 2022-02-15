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ПСЖ – "Реал Мадрид": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Париж, Вторник 15 февраля 2022 08:45
ПСЖ – "Реал Мадрид": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Карим Бензема и Килиан Мбаппе (psgtalk.com)
Автор: Антон Федорцив

Французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет мадридский "Реал". В параллельном матче встретятся лиссабонский "Спортинг" и английский "Манчестер Сити".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

ПСЖ – "Реал Мадрид"

15 февраля, 22:00, Париж, "Парк де Пренс", телетрансляция на MEGOGO

Лига чемпионов после зимней спячки врывается в сердца болельщиков громкой вывеской. Уже в 1/8 финала турнира состоится достойное финала противостояние. Дополнительная изюминка поединка ПСЖ и "Реала" – выход Килиана Мбаппе против, вероятно, своей будущей команды.

ПСЖ – &quot;Реал Мадрид&quot;: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Несмотря на лидерство в национальных чемпионатах, обе команды не в лучшей форме. Мадридцы в последних пяти матчах Ла Лиги выиграли всего дважды. А ПСЖ две недели назад вылетел от "Ниццы" в Кубке Франции. Однако, тот же "Реал" Анчелотти научился прибавлять в ключевых поединках.

Решающим аспектом может стать возвращение Карима Бензема. Бомбардир "сливочных" пропустил 3 матча из-за травмы, но должен выйти в Париже. С ним в составе атака "Реала" снова расцветет и станет серьезным испытанием для обороны ПСЖ.

Травмированные: Летелье, Рамос, Эррера, Мишу (все – ПСЖ)

Под вопросом: Неймар – Бензема

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – "Реал Мадрид"

ПСЖ: Доннарумма Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Верратти, Гуйе, Вейналдум – Месси, Мбаппе, Ди Мария

"Реал Мадрид": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз РБК-Украина – 1:1

В противостояниях двух топ-клубов однозначного лидера определить сложно. На "Парк де Пренс" вероятной выглядит результативная ничья. В таких условиях бремя определения победителя дуэли возьмет на себя ответный матч. Тем не менее, уже первый поединок станет пищей для размышлений о действительном положении обоих грандов. Пока их уровень выглядит одинаковым.

К слову, накануне "Динамо" U-19 узнало следующего соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Кроме того, тренерский штаб сборной Украины определился с графиком подготовки к противостоянию с Шотландией.

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