Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина

На Буковине и в столице ухудшилась динамика заболеваемости
За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в указанных регионах ухудшилась динамика заболевания коронавирусом. В столице этот показатель за сутки вырос почти в 5 раз и составляет 21,13% при норме меньше 10%. В Черновицкой области динамика выявления новых заболевших возросла с -0,24% до 14,77%.
В общем, по состоянию на 16 июля, карантин не могут ослабить:
Напомним, несколько дней назад Черновицкая область ослабила карантинные ограничения: в регионе разрешили работу развлекательных заведений до 23:00 и возобновили работу общественного транспорта.
Также сообщалось, что вчера в Киеве зафиксировали самый большой прирост новых больных коронавирусом с начала эпидемии.