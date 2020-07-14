В Черновцах очередное ослабление карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В городе и области разрешили работу развлекательных заведений до 23:00

В Черновцах и области ослабили карантинные ограничения. Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров "Об установлении карантина в Украине".

Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

Согласно решению, в городе и области разрешили работу учреждений культуры с наполненностью не больше половины мест и/или не более одного лица на 5 кв.м площади заведения.

Кроме того, до 23:00 разрешили работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, и т. п).

Напомним, вчера городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила возобновить в Черновцах работу общественного транспорта.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 638 случаев коронавируса, из них 23 - в Черновицкой области.