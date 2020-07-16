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Київ і 7 областей не готові до ослаблення карантину

Автор: Роман Калиниченко

На Буковині та у столиці погіршилася динаміка захворюваності

За минулу добу в Україні збільшилася кількість регіонів, які не відповідають критеріям для ослаблення карантину. До списку додалися Київ та Чернівецька область.

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Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, у зазначених регіонах погіршилася динаміка захворювання на коронавірус. У столиці цей показник за добу зріс у 5 разів і становить 21,13% при нормі менше 10%. У Чернівецькій області динаміка виявлення нових хворих зросла з -0,24% до 14,77%.

Загалом, станом на 16 липня, карантин не можуть послабити:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, кілька днів тому Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.

Також повідомлялося, що учора в Києві зафіксували найбільший приріст нових хворих на коронавірус з початку епідемії.

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