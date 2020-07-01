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Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина

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Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 1 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 11 областей. В этих регионах эпидситуация не соответствует определенным критериям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франківськівська область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений объясняется данными среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения. А также загруженностью коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

Напомним, столичная власть приняла решение об усилении карантина в Киеве.

Также сообщалось, что украинские курорты могут закрыть на карантин только в случае значительного роста числа зараженных, если медицинская система не будет справляться с количеством больных.

Автор: Андрей Козловский

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