Київ і 11 областей не готові до пом'якшення карантину

Станом на 1 липня в Україні до послаблення протиепідемічних заходів не готові Київ та ще 11 областей. У цих регіонах епідемситуація не відповідає визначеним критеріям.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, до ослаблення карантину не готові:

Київ

Волинська область

Донецька область

Закарпатська область

Івано-Франківськівська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

Чернігівська область

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється за даними середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також через завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, столична влада прийняла рішення про посилення карантину в Києві.

Також повідомлялось, що українські курорти можуть закрити на карантин тільки в разі значного зростання числа заражених, якщо медична система не буде справлятися з кількістю хворих.