Київ і 11 областей не готові до пом'якшення карантину

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям
Станом на 1 липня в Україні до послаблення протиепідемічних заходів не готові Київ та ще 11 областей. У цих регіонах епідемситуація не відповідає визначеним критеріям.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Таким чином, до ослаблення карантину не готові:
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється за даними середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також через завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Нагадаємо, столична влада прийняла рішення про посилення карантину в Києві.
Також повідомлялось, що українські курорти можуть закрити на карантин тільки в разі значного зростання числа заражених, якщо медична система не буде справлятися з кількістю хворих.
Автор: Андрій Козловський