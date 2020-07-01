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Київ і 11 областей не готові до пом'якшення карантину

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Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 1 липня в Україні до послаблення протиепідемічних заходів не готові Київ та ще 11 областей. У цих регіонах епідемситуація не відповідає визначеним критеріям.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, до ослаблення карантину не готові:

  • Київ
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківськівська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється за даними середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також через завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, столична влада прийняла рішення про посилення карантину в Києві.

Також повідомлялось, що українські курорти можуть закрити на карантин тільки в разі значного зростання числа заражених, якщо медична система не буде справлятися з кількістю хворих.

Автор: Андрій Козловський

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