Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Вместе с тем, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области готовы к ослаблению ограничений.

Напомним, в Украине с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов. Вместе с тем, в Киеве ослабление карантина начинается с 23 мая.

Как сообщалось, Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов (количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения) превышает допустимую норму.

Добавим, Кабинет министров ввел адаптивный карантин до 22 июня.