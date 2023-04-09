Кидали каміння. В Польщі на прикордонників напали мігранти з Білорусі

Сьогодні, 9 квітня, на польських прикордонників напала група мігрантів з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
За даними прикордонної служби Польщі, ніхто з прикордонників внаслідок інциденту не постраждав.
українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини.
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