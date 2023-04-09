Бросали камни. В Польше на пограничников напали мигранты из Беларуси

Сегодня, 9 апреля, на польских пограничников напала группа мигрантов из Белоруси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
украинцам продлили бесплатный проезд из Польши в Германию.
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