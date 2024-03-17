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Кидає усі сили. Росія залучила до псевдовиборів в окупації тисячі росгвардійців, - ЦНС

Неділя 17 березня 2024 13:37
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Кидає усі сили. Росія залучила до псевдовиборів в окупації тисячі росгвардійців, - ЦНС Фото: Росія залучила до псевдовиборів в окупації тисячі росгвардійців (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Росія відрядила тисячі росгвардійців на тимчасово окуповані території (ТОТ) для уникнення дестабілізації під час псевдовиборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

На тимчасово окуповані території Донецької області було виділено більше 5,4 тисячі росгвардійців, серед яких:

  • 2,7 тисячі залучені до охорони місць розташування "виборчих комісій";
  • 2,5 тисячі залучені до охорони членів "виїзних комісій";
  • 200 осіб залучені до особистої охорони голів "виборчих комісій".

Зокрема на тимчасово окуповані території Запорізької області було виділено 2,5 тисячі осіб зі складу Росгвардії та Міністерства внутрішніх справ Росії.

"Оскільки в кремля не вистачає силовиків додатково до охорони місць "голосування" було залучено 600 працівників з понад ста російських приватних охоронних підприємств", - пише пресслужба.

Як відзначає "Спротив", окупаційна адміністрація намагається не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації на окупованих територіях. У тому ж числі було ухвалено рішення не проводити "евакуацію" з місць "голосування" у разі отримання інформації про загрозу теракту.

"А щоб уникнути резонансу “небажаних” інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета виявлення та блокування інформації, яка може призвести до дестабілізації ситуації на ТОТ в період підготовки та проведення "виборів", - додає "Спротив".

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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