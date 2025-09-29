UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кіберзлочинці атакували дитячі садки в Британії: 8 тисяч дітей в небезпеці

Ілюстративне фото: кіберзлочинці (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кіберзлочинці викрали дані понад 8 000 дітей з дитячих садків у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За наявною інформацією, серед викрадених даних - фотографії, імена та адреси дітей. Частину цієї інформації зловмисники вже розмістили у даркнеті та висунули компанії вимогу викупу.

Поліція Лондона підтвердила, що 25 вересня отримала повідомлення про інцидент із вимогою викупу. Розслідування веде підрозділ з кіберзлочинності, проте жодних арештів наразі не здійснено.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії назвав ситуацію «глибоко тривожною».

«Кіберзлочинці атакують будь-кого, якщо вважають, що можуть заробити. А напад на тих, хто піклується про дітей, — це особливо підлий вчинок», — заявив директор центру Джонатон Еллісон.

Батьки дітей також висловили обурення.
«Це ж діти — їхні особисті дані не повинні мати ніякої цінності. Але ми готові зробити все, щоб захистити приватність наших дітей», — сказала Брюні Вайлд, чия дитина відвідує садок Kido у Лондоні, у коментарі BBC.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що викрадена інформація може бути використана для переслідувань, залякування або навіть атак на вразливі родини.

Мережа Kido, за інформацією на офіційному сайті, була заснована групою батьків з різних країн світу та має садки у кількох державах. В організації впроваджуються сучасні методики дошкільної освіти, однак кіберзахист систем, як видно, потребує термінового посилення.

Цей інцидент підкреслює зростаючу загрозу кібератак на освітні установи та важливість надійного захисту даних дітей у цифрову епоху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака