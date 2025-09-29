Киберпреступники атаковали детские сады в Британии: 8 тысяч детей в опасности

По имеющейся информации, среди похищенных данных - фотографии, имена и адреса детей. Часть этой информации злоумышленники уже разместили в даркнете и выдвинули компании требование выкупа.

Полиция Лондона подтвердила, что 25 сентября получила сообщение об инциденте с требованием выкупа. Расследование ведет подразделение по киберпреступности, однако никаких арестов пока не осуществлено.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании назвал ситуацию "глубоко тревожной".

"Киберпреступники атакуют любого, если считают, что могут заработать. А нападение на тех, кто заботится о детях, - это особенно подлый поступок", - заявил директор центра Джонатон Эллисон.

Родители детей также выразили возмущение.

"Это же дети - их личные данные не должны иметь никакой ценности. Но мы готовы сделать все, чтобы защитить приватность наших детей", - сказала Брюни Уайлд, чей ребенок посещает садик Kido в Лондоне, в комментарии BBC.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что похищенная информация может быть использована для преследований, запугивания или даже атак на уязвимые семьи.

Сеть Kido, по информации на официальном сайте, была основана группой родителей из разных стран мира и имеет садики в нескольких государствах. В организации внедряются современные методики дошкольного образования, однако киберзащита систем, по всей видимости, требует срочного усиления.

Этот инцидент подчеркивает растущую угрозу кибератак на образовательные учреждения и важность надежной защиты данных детей в цифровую эпоху.