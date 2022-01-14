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Кибератака на госсайты Украины: стали известны первые результаты расследования

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 января состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины. Стали известны первые подробности расследования дела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

Всего было атаковано более 70 госресурсов, 10 из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, это не навредило персональным данным и контенту сайтов.

"Сейчас мы можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack - атака через цепочку поставок", - пишет пресс-служба.

Кибератака заключалась во взломе инфраструктуры одной из коммерческих компаний, которая имела доступ с правами администратора к украинским правительственным сайтам.

"В течение выходных специалисты продолжат расследование, чтобы установить его заказчиков и ответственных за кибератаку", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня состоялась глобальная кибератака на украинские правительственные сайты. В СНБО считают, что за ней стоит Российская Федерация.

Тем временем в офисе президента уверяют в том, что Украина готова ответить на нее.

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