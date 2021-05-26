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Киберполиция выступает за легализацию криптовалют. Поможет находить преступников

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине заговорили о возможности легализации криптовалют. На территории страны ситуация с "майнерами" вообще никак не регулируется.

Об этом глава департамента киберполиции Александр Гринчак рассказал в интервью для РБК-Украина.

По его словам, начиная от убийств, вымогательств, угонов и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой. Разве что кроме незаконного использования торговых знаков и нарушения авторских прав.

"Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой. К сожалению, весь теневой рынок ею пользуется", - рассказал он.

Напомним, в Кривом Роге разоблачили ферму майнинга криптовалют. Организаторы незаконно подключались к электросетям, в том числе к коммунальным. Открыто уголовное производство.

Отметим, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

Кроме того, в Черкассах правоохранители разоблачили и пресекли деятельность пророссийской ботофермы. Ботоферма занималась дестабилизацией ситуации в Украине.

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