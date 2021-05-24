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Дестабилизировала ситуацию в Украине. В Черкассах разоблачили пророссийскую ботоферму

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Черкассы, Понедельник 24 мая 2021 19:33
Дестабилизировала ситуацию в Украине. В Черкассах разоблачили пророссийскую ботоферму Фото: в Черкассах разоблачили пророссийскую ботоферму (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черкассах правоохранители разоблачили и пресекли деятельность пророссийской ботофермы. Ботоферма занималась дестабилизацией ситуации в Украине.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как установили правоохранители, ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобке собственной компании. Подозреваемый обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

"Предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали, что интернет-агитаторы использовали эту ботоферму для распространения дезинформации о событиях на Донбассе, а также пророссийской пропаганды, направленной на искусственную дестабилизацию ситуации в Украине и свержение конституционного строя.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы", - отметили в СБУ, добавив, что у жителя Черкасс уже прошли обыски.

Фото: в Черкассах разоблачили пророссийскую ботоферму (фото ssu.gov.ua)

Напомним, несколькими днями ранее СБУ разоблачила ботоферму, которая управлялась из России, в Чернигове. Интернет-агитаторы распространяли дезинформацию для создания панических настроений среди населения.

А в начале мая ботоферму заблокировали в Одессе. Злоумышленники планировали дестабилизировать ситуацию в городе на майские праздники.

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