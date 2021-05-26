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Кіберполіція виступає за легалізацію криптовалют. Допоможе знаходити злочинців

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Київ, Середа 26 травня 2021 09:31
Кіберполіція виступає за легалізацію криптовалют. Допоможе знаходити злочинців Фото: Кіберполіція хоче легалізацію криптовалют (freepik)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні заговорили про можливість легалізації криптовалют. На території країни ситуація з "майнерами" взагалі ніяк не регулюється.

Про це голова департаменту кіберполіції Олександр Гринчак розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, починаючи від вбивств, вимагань, викрадень і закінчуючи наркотиками, всі ці злодіяння можна пов'язати з криптовалютою. Хіба що крім незаконного використання торгових знаків і порушення авторських прав.

"Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується", - розповів він.

Нагадаємо, у Кривому Розі викрили ферму майнінгу криптовалют. Організатори незаконно підключалися до електромереж, у тому числі до комунальних. Відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, у Тернопільській області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці".

Крім того, у Черкасах правоохоронці викрили та припинили діяльність проросійської ботоферми. Ботоферма займалася дестабілізацією ситуації в Україні.

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