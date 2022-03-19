Киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам

Злоумышленники зарабатывали деньги на тех, кому пришлось покидать родные дома. Они брали у людей подписку, а потом исчезали.

Разоблачить мошенническую схему удалось сотрудникам киберполиции Одесской области.

Выяснилось, что "сдавали" квартиры двое мужчин с помощью интернета. Преступники "предлагали" жилье в западных регионах страны, ведь именно сюда переезжают беженцы.

Отмечается, что тех, кто хотел арендовать жилье, просили внести предоплату в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Когда мошенники получали деньги, то они сразу блокировали номера клиентов и больше не выходили на связь.