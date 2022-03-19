Кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям

Співробітникам кіберполіції викрили шахраїв. Зокрема, вони наживалися на біженцях, яким "здавали" неіснуюче житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Зловмисники заробляли гроші на тих, кому довелося покидати рідні оселі. Вони брали в людей передплату, а потім зникали.
Викрити шахрайську схему вдалося співробітникам кіберполіції Одеської області.
З'ясувалося, що "здавали" квартири двоє чоловіків за допомогою інтернету. Злочинці "пропонували" помешкання у західних регіонах країни, адже саме сюди переїжджають біженці.
Зазначається, що тих, хто хотів орендувати житло, просили внести предоплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Коли шахраї отримували гроші, то вони відразу блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв'язок.
Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги.
Також ми писали, що в Україні попередили про небезпечну SMS-розсилку.
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