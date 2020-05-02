Киберполиция разоблачила мошенников, обманувших людей на 3,5 млн гривен

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, от преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях. В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сумах СБУ разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.

Кроме того, силовики предотвратили хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для потребностей донецкого регионального филиала "Укрзализныци".