Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали людей на 3,5 млн гривень

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб на суму в 3,5 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждали близько 1000 осіб, яким було завдано збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень.

"Всього проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях. Зокрема, у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі інтернет розміщували тисячі оголошень про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Сумах СБУ викрила незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області СБУ викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Товар реалізовувався у різних регіонах України.

Крім того, силовики припинили розкрадання понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".