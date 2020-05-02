Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали людей на 3,5 млн гривень

Фото: киберполиция (колаж РБК-Україна)

Шахраї "продавали" в інтернеті предмети протиепідемічного захисту

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб на суму в 3,5 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждали близько 1000 осіб, яким було завдано збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень.

"Всього проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях. Зокрема, у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі інтернет розміщували тисячі оголошень про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб Поліцейські встановили, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень. Загалом проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях. Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. #поліція #новини #безпека #кіберполіція Опубліковано Національна поліція України Субота, 2 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Сумах СБУ викрила незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика.

Також РБК-Україна писало, що в Херсонській області СБУ викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Товар реалізовувався у різних регіонах України.

Крім того, силовики припинили розкрадання понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".