В Одесі кіберполіція викрила хакера, який викрав паролі 15 млн користувачів
Кіберполіція викрила хакера, який зламував акаунти і крав чужі паролі. Таким чином зловмиснику вдалося зібрати значну базу даних з логінів і паролів українців.
Про це повідомляє киберполиция України.
Інцидент стався в Одеській області. Хакером виявився 24-річний місцевий житель. Він розробив і поширював спеціальну програму, яка давала можливість віддалено зламувати адміністративні панелі вебресурсів.
В результаті хакер отримував цінні відомості про користувачів - їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу в інтернет-банкінг, дані облікових записів соцмереж, електронної пошти тощо.
Хакерська програма потрапляла в комп'ютери та гаджети українців через поштові скриньки у зашифрованому вигляді у форматі документа pdf. Для того, щоб користувачі запускали програму у вигляді документу, хакер видавав себе за представника служби безпеки сервісів. Свою розробку чоловік також продавав на хакерських форумах і в месенджері.
В домі хакера поліцейські провели обшук та вилучили мобільні телефони й комп'ютерну техніку. В результаті виявили зразки вірусного програмного забезпечення, близько 15 мільйонів дискредитованих логінів і паролів до різних систем інтернет-банкінгу, банківські реквізити користувачів і списки авторизаційних даних вебпанелей.
Тепер молодому хакеру загрожує позбавлення волі до двох років. Справу передали до Одеської прокуратури.
Нагадаємо, СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові ресурси. Її здійснило хакерське угруповання, підконтрольне ФСБ Росії.
Раніше ми повідомляли, що банда хакерів викрала у бізнесменів мільйони гривень.