Киберполиция разоблачила банду хакеров, которая похитила у бизнесменов миллионы гривен

Работники Департамента киберполиции НПУ разоблачили группировку, которая рассылала вредоносное программное обеспечение на электронные адреса предпринимателей. Таким образом, злоумышленники похитили у них более 5 млн гривен.

"Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщение маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. После этого злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на свои счета.

"По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесено более 5 млн гривен убытков", - сообщили в ведомстве.

Также правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и Киевской области, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.