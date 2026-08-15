UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries

13:45 15.08.2026 Сб
2 хв
Кібероперація підсилила ефект ударів ЗСУ по складах Wildberries
aimg Тетяна Степанова
Фото: кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries (Getty Images)

Кіберфахівці "поклали" цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу "Wildberries", порушивши роботу клієнтського сервісу та платіжної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гооловного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, 10-11 серпня в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці РФ та фінансуванні війни проти України.

Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв - порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.

Фото: кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries (t.me/DIUkraine)

"Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries - зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже - і злочинну війну проти України", - зазначили в ГУР.

Атаки на склади Wildberries у Росії

Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви.

Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.

За оцінками аналітиків, цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром компанії в Росії, пошкодженим або знищеним з 18 липня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяГУРКібератакаВійна в Україні