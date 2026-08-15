Як повідомили в ГУР, 10-11 серпня в межах операції в російському кіберпросторі майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці РФ та фінансуванні війни проти України.

Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв - порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри.

Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки.

Фото: кіберфахівці ГУР "поклали" цифрову інфраструктуру Wildberries (t.me/DIUkraine)

"Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries - зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже - і злочинну війну проти України", - зазначили в ГУР.