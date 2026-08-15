Киберспециалисты "положили" цифровую инфраструктуру российского маркетплейса "Wildberries", нарушив работу клиентского сервиса и платежной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в ГУР, 10-11 августа в рамках операции в российском киберпространстве мастера сообщества Cyber Corps атаковали цифровую инфраструктуру компании Wildberries, играющую важную роль в логистике РФ и финансировании войны против Украины.
Несмотря на серьезный уровень защиты объекта, атака привела к масштабным сбоям - нарушена работа основного дистанционного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура, создана дополнительная нагрузка на контакт-центры.
Зафиксированы массовые жалобы, в частности, из-за невозможности осуществить финансовые расчеты.
Фото: киберспециалисты ГУР "положили" цифровую инфраструктуру Wildberries (t.me/DIUkraine)
"Кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries - обусловив очередные значительные убытки компании, питающей экономику агрессора, а следовательно - и преступную войну против Украины", - отметили в ГУР.
Напомним, минувшей ночью ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы.
Ранее спутниковый снимок показал последствия удара по складу Wildberries в Башкортостане - огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров здания, примерно пятую часть всего комплекса.
По оценкам аналитиков, этот объект стал уже 21-м логистическим центром компании в России, поврежденным или уничтоженным с 18 июля.