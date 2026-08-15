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Киберспециалисты ГУР "положили" цифровую инфраструктуру Wildberries

13:45 15.08.2026 Сб
2 мин
Кибероперация усилила эффект ударов ВСУ по складам Wildberries
aimg Татьяна Степанова
Фото: киберспециалисты ГУР "положили" цифровую инфраструктуру Wildberries (Getty Images)

Киберспециалисты "положили" цифровую инфраструктуру российского маркетплейса "Wildberries", нарушив работу клиентского сервиса и платежной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, 10-11 августа в рамках операции в российском киберпространстве мастера сообщества Cyber Corps атаковали цифровую инфраструктуру компании Wildberries, играющую важную роль в логистике РФ и финансировании войны против Украины.

Несмотря на серьезный уровень защиты объекта, атака привела к масштабным сбоям - нарушена работа основного дистанционного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная инфраструктура, создана дополнительная нагрузка на контакт-центры.

Зафиксированы массовые жалобы, в частности, из-за невозможности осуществить финансовые расчеты.

Фото: киберспециалисты ГУР "положили" цифровую инфраструктуру Wildberries (t.me/DIUkraine)

"Кибероперация усилила эффект кинетических атак Сил обороны Украины по складам Wildberries - обусловив очередные значительные убытки компании, питающей экономику агрессора, а следовательно - и преступную войну против Украины", - отметили в ГУР.

Атаки на склады Wildberries в России

Напомним, минувшей ночью ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы.

Ранее спутниковый снимок показал последствия удара по складу Wildberries в Башкортостане - огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров здания, примерно пятую часть всего комплекса.

По оценкам аналитиков, этот объект стал уже 21-м логистическим центром компании в России, поврежденным или уничтоженным с 18 июля.

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