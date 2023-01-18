Кібербезпеку можна побудувати лише за принципом ”нульової довіри”, - гендиректор Microsoft

За словами Наделли, цим принципом компанія Microsoft керується у своїй діяльності. Він заявив, що для того, щоб забезпечити власну безпеку в кіберпросторі, необхідно спочатку припустити можливість злому і, виходячи з цього, будувати стратегію захисту і продумувати засоби захисту. Цей і є принцип "нульової довіри", який Наделла назвав своєрідним феноменом.

"Цифрові технології стали набагато всепроникаючими в нашу економіку та життя. Неприємним наслідком цього є кіберзлочини, і надзвичайно гостро постає проблема безпеки", - заявив він.

Крім того, Наделла підкреслив, що компанія Microsoft побудувала систему захисту всіх аспектів - від особистих до інфраструктурних - саме на принципі нульової довіри.

"Ми бачимо трильйони сигналів, зрештою, це інтелектуальна гра. Єдина причина, через яку ми, наприклад, змогли втрутитися в ситуацію в Україні, тому що ми побачили сигнали задовго до атаки і змогли "евакуювати" державні органи в хмару", - додав він.