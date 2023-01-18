Кібербезпеку можна побудувати лише за принципом ”нульової довіри”, - гендиректор Microsoft

Для гарантування безпеки в інтернет-мережі потрібно дотримуватися принципу нульової довіри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ генерального директора компанії Microsoft Сатья Наделла на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За словами Наделли, цим принципом компанія Microsoft керується у своїй діяльності. Він заявив, що для того, щоб забезпечити власну безпеку в кіберпросторі, необхідно спочатку припустити можливість злому і, виходячи з цього, будувати стратегію захисту і продумувати засоби захисту. Цей і є принцип "нульової довіри", який Наделла назвав своєрідним феноменом.
"Цифрові технології стали набагато всепроникаючими в нашу економіку та життя. Неприємним наслідком цього є кіберзлочини, і надзвичайно гостро постає проблема безпеки", - заявив він.
Крім того, Наделла підкреслив, що компанія Microsoft побудувала систему захисту всіх аспектів - від особистих до інфраструктурних - саме на принципі нульової довіри.
"Ми бачимо трильйони сигналів, зрештою, це інтелектуальна гра. Єдина причина, через яку ми, наприклад, змогли втрутитися в ситуацію в Україні, тому що ми побачили сигнали задовго до атаки і змогли "евакуювати" державні органи в хмару", - додав він.
Нагадаємо, що РБК-Україна ще у листопаді минулого року повідомляло, що Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік. Вона стала однією з перших компаній, які ще на початку березня перестали продавати свої товари та послуги на території РФ. Крім того, компанія надала понад 400 млн доларів на підтримку України.
Крім того, ми писали, що саме Microsoft попередила Україну про те, що Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.
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