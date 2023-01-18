Кибербезопасность можно построить только по принципу нулевого доверия, - гендиректор Microsoft

По словам Наделлы, этим принципом компания Microsoft руководствуется в своей деятельности. Он заявил, что для того чтобы обеспечить собственную безопасность в киберпространстве, необходимо сначала предположить возможность взлома и, исходя из этого, строить стратегию защиты и продумывать средства защиты. Это и есть принцип "нулевого доверия", который Наделла назвал своеобразным феноменом.

"Цифровые технологии стали намного более всепроникающими в нашу экономику и жизнь. Неприятным следствием этого являются киберпреступления, и очень остро встает проблема безопасности", - заявил он.

Кроме того, Наделла подчеркнул, что компания Microsoft построила систему защиты всех аспектов - от личных до инфраструктурных - именно на принципе нулевого доверия.

"Мы видим триллионы сигналов, в конце концов, это интеллектуальная игра. Единственная причина, по которой мы, например, смогли вмешаться в ситуацию в Украине, потому что мы увидели сигналы задолго до атаки и смогли "эвакуировать" государственные органы в облако", - добавил он.