Кібератаки РФ на країни НАТО зросли вчетверо, - Google

Збільшення кількості атак збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і, на думку Google, є ознакою того, що значення кібервійн у майбутніх конфліктах зростатиме.

За даними технологічної компанії, зловмисники, що підтримуються російським урядом, активізували свою діяльність з 2021 року.

Нагадаємо, 12 лютого сайти Північноатлантичного альянсу стали об'єктом атаки хакерів росіян.

Крім того, раніше російські хакери здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах. За атакою стоїть російське угруповання Killnet, яке співпрацює з іншими хакерами.

Додамо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що між Україною та Росією йде перша у світі кібервійна.

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