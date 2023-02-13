Між Україною та Росією відбувається перша у світі кібервійна, - Федоров

Росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.

"Відбувається перша у світі кібервійна. Кожного дня відбуваються атаки, десятки атак, які тільки фіксуються. Зараз точно кіберцентр фіксує атаки на певні інформаційні системи - це 100%", - сказав міністр.

За словами Федорова, Україні вдалося налагодити певну систему захисту, яка дозволяє швидко реагувати на ці атаки та не дозволяти потрапляти ворогу в інформаційні системи.

"Це велика системна робота і, повірте, у мене, наприклад, вчора була велика нарада, де було багато наших експертів, і ми зараз у напрямку побудови інфраструктури кіберзахисту робимо наступний важливий крок. Будуть певні інвестиції і будуватиметься кілька кіберцентрів. Це постійний процес розвитку", - сказав Федоров.

В Україні, за словами міністра, не було жодного сенситивного витоку інформації за цей час. "Можу точно сказати, що в цьому напрямку ми захищені і успішно контратакуємо. Думаю, що зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці. Але дуже важливо - це не означає, що завтра не може бути проблем", - сказав він.